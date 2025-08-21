Ninel Conde arremete contra La Casa de los Famosos México

Redacción

Ciudad de México.-La salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 3 no pasó desapercibida. Tras abandonar la competencia, un presunto audio filtrado comenzó a circular en redes sociales donde la cantante y actriz expresó fuertes críticas hacia el formato y el ambiente dentro de la casa.

En el material, la cantante señala que la convivencia se transforma en un espacio lleno de injusticias, dobles morales e hipocresía, lo que la llevó a concluir que su permanencia no tenía sentido. Play Video

“Si no encajas en un espacio con los principios equivocados, es mejor no estar ahí”, afirmó.

El audio filtrado de Ninel Conde tras su salida del reality

En el audio, Ninel Conde describe lo que, a su parecer, es la esencia del programa: una lucha por sobresalir a costa de la autenticidad.

javascript:void(0) “Creo que es súper frustrante para cualquier ser humano pasar de ser el agredido a ser el agresor, simplemente por perspectiva”, expresó.

La también conocida como “El Bombón Asesino” enfatizó que la manera en que se proyectan los conflictos dentro del reality dista mucho de lo que realmente ocurre en la convivencia diaria.

“Adentro se viven sentimientos muy fuertes y es tan diferente a como se lee en los programas en TikTok. Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir, hay un violentador, misógino, que se ha convertido en héroe, y es muy frustrante ver cómo la injusticia reina en ese programa”, señaló.

Críticas a la hipocresía y la doble moral en la casa

Conde reconoció que su salida, aunque inesperada para algunos seguidores, significó un respiro personal.

“Fue mucho mejor salir de un entorno que no es el mío, de una doble moral que no comparto, de una hipocresía que no soporto cerca de mí, bajo el mismo techo”, comentó.

En ese sentido, dejó claro que su permanencia en el reality la hacía sentir marchita y frustrada.

“Por eso me veían seria, me veían pensativa, porque yo no comulgo con la hipocresía ni la falsedad y el querer sobresalir por encima de los demás”, explicó.

Ninel Conde asegura que no buscaba fama dentro del programa

En el mismo audio, Ninel Conde respondió a las críticas que señalaban que su participación respondía a una búsqueda de exposición mediática. La cantante aclaró que ese no era su objetivo.

“Yo no fui a buscar fama, yo ya era famosa. Creo que la más de todos, sin ser presunciosa, sino realista. Tampoco fui a quererme sacar la lotería, porque gracias a Dios tengo lo mío después de 30 años de trabajo”, puntualizó.

La intérprete aseguró que su intención fue mostrarse de una manera distinta ante el público que la ha seguido por décadas.

“Yo fui para que mis fans conocieran al ser humano”, añadió.

La frustración y el aprendizaje tras su experiencia en el reality

La exconcursante insistió en que una de las razones principales que la llevaron a incomodarse dentro de la casa fue la percepción de que las reglas del juego no favorecen la autenticidad.

“Si no eres hipócrita o no haces una actuación, no te va bien”, afirmó, subrayando que en su caso prefirió mantenerse fiel a sí misma aunque eso significara su salida anticipada.

Para Conde, las dinámicas de manipulación emocional y los favoritismos percibidos generan un clima hostil que termina desgastando a los participantes.

“Es tan frustrante ver cómo la injusticia reina en ese programa”, reiteró.

Más allá de la controversia, Ninel aseguró que su paso por La Casa de los Famosos México 3 le dejó una lección importante: aprender a identificar los espacios en los que vale la pena permanecer y aquellos que solo generan desgaste.

“Siempre tenemos un aprendizaje, y el mío fue que si no encajas en un espacio con los principios equivocados, es mejor no estar ahí, porque te marchitas, te amargas, te frustras”, reflexionó.

¿Una salida por decisión propia?

Las palabras de Ninel Conde en el audio filtrado han generado especulación entre los seguidores del reality. Su insistencia en que no comparte la “doble moral” ni la “hipocresía” que, según dijo, domina dentro de La Casa de los Famosos México 3, podría dar la impresión de que su salida estuvo ligada a un acto de congruencia personal.

En el mismo material, la actriz señala que prefiere mantenerse lejos de entornos que la hacen sentir frustrada o marchita. Aunque en ningún momento afirma que su salida del reality fue voluntaria, la manera en que describe su experiencia sugiere que pudo tratarse de una elección consciente.

Una figura polémica pero vigente

Ninel Conde, con más de tres décadas de carrera artística, ha sabido mantenerse en el ojo público ya sea por su trayectoria musical, sus apariciones en televisión o su vida personal. Su paso por La Casa de los Famosos México 3 se suma a una larga lista de capítulos mediáticos que la han mantenido como tendencia.

Si bien su salida del reality generó opiniones divididas, sus declaraciones muestran la tensión que existe entre la exposición mediática y la integridad personal de los participantes.

Con información de Excélsior