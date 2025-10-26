Niña grave tras ser atropellada por su padre en Aguascalientes 

Oscar Salado

Pabellón de Arteaga, Ags-. Una menor se encuentra entre la vida y la muerte tras haber sido atropellada por su padre que conducía un autobús de transporte de personal.

Los hechos se verificaron al filo de las 19:30 horas del viernes, en la calle novena, en el citado municipio ubicado al norte de la ciudad.

La lesionada es Lía “N” de 6 años de edad, la cual acompañaba a su papá identificado como Juan Carlos Ibarra de Lora de 30 años de edad, aparentemente a mover un camión de la empresa Turística Sureña que se encontraba a su cargo.

La menor aparentemente se puso en un lugar en el que su progenitor no la observó cuando realizaba una maniobra y fue ahí cuando vino la desgracia.

Al escuchar los gritos los vecinos de la zona salieron de sus domicilios y se percataron de lo ocurrido, por ello dieron aviso a las autoridades al 911.

Al sitio acudieron paramédicos del ISSEA quienes al observar las heridas determinaron trasladarla al Hospital General de Zona 3 del Seguro Social.

Finalmente, elementos de la Policía Estatal presentaron al progenitor ante el Agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.