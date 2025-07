Niña de dos años recibe exitoso cateterismo en IMSS Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes brindó tratamiento exitoso a la pequeña Valeria “N” de dos años, quien presentaba un soplo cardíaco que fue oportunamente detectado en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9, de donde la enviaron inmediatamente al servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3.

Allí le realizaron estudios altamente especializados a cargo de la cardióloga pediatra Esther Sandoval Sandoval, quien identificó un conducto arterioso persistente, que es un vaso sanguíneo abierto que habitualmente debió cerrar de manera espontánea al nacimiento y que ponía en riesgo la vida de la niña, por lo que un equipo multidisciplinario de salud decidió practicar un cateterismo cardíaco, mediante el cual se colocó un dispositivo para cerrar el vaso sanguíneo, sin cirugía y con mínima invasión.

Así lo narró el cardiólogo intervencionista pediatra que realizó el procedimiento, doctor Gerardo Rodríguez Ortega, quien explicó: “la paciente ya presentaba complicaciones cardiovasculares y pulmonares por el tamaño del conducto y, en tres-cuatro meses más hubiera sido muy riesgoso para la vida. Muy a tiempo pudimos detectarlo, pasar a la niña a intervencionismo cardíaco y colocar exitosamente un oclusor en el conducto arterioso abierto”.

La menor salió de la sala de Hemodinamia estable, a los brazos de sus padres para ser dada de alta tras 24 horas de cuidados en hospitalización.



Sobre el proceso de atención, el padre de Valeria expresó: “Agradezco demasiado a los doctores que atendieron a mi hija por el maravilloso trabajo que implementaron. La verdad estuve muy preocupado y asustado por mi hija, pero gracias a Dios y a ellos que son profesionales, tuvieron la capacidad y, más que nada el amor a su profesión”.

Cabe señalar que el cateterismo practicado a la pequeña de dos años, generalmente se lleva a cabo en Unidades Médicas de Alta Especialidad con envío a ciudades como León, Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, no obstante, gracias a la disponibilidad de personal médico altamente especializado y tecnología de punta en el HGZ No. 3, no fue necesario desplazar a la familia.

El procedimiento de intervencionismo cardíaco pediátrico no tiene precedente en el IMSS de Aguascalientes y consolida la clínica de Hemodinamia del HGZ No. 3 como referente para la región Bajío-Norte del país en beneficio de menores con diversos tipos de cardiopatías congénitas.