Niña besó un sapo para que se convirtiera en príncipe

Redacción

Ciudad de México.-En los cuentos de hadas, los besos mágicos transforman a los sapos en apuestos príncipes. Relatos que han alimentado la imaginación de los niños, creando expectativas de un futuro lleno de romance y aventura.

Sin embargo, la realidad se aleja bastante de aquellas dulces historias y bien lo sabe una niña, cuya experiencia besando a un sapo no cumplió con sus expectativas y, de hecho, la dejó bastante afectada.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió cuando la pequeña, probablemente llena de ilusión e inspirada por los cuentos de hadas que ha leído, se encuentra con un sapo. Convencida de que su acto de valentía desencadenará una transformación mágica, la niña se inclina y besa al anfibio con esperanza.

Pero para su sorpresa, el animal no se convierte en el apuesto príncipe que esperaba. En cambio, sigue siendo un curioso sapo. La niña, llena de horror y desilusión, lanza al sapo al suelo y comienza a gritar y llorar.

La tía de la niña, testigo de la decepcionante experiencia, no pudo contener la risa y decidió compartirlo en TikTok. El clip rápidamente se hizo viral, alcanzando 9,3 millones de reproducciones, 969,7 mil “me gustas” y casi 8 mil comentarios.

“El sapo: la estoy pasando bien raro JAJAJA”, “Se asusta recién cuando no se convierte”, “Así fue mi primer beso”, “Me muero si me pasa eso”, “Algún día llegará su príncipe”, “Yo y las obsesionadas con la princesa y el sapo” y “Dios, cómo lo agarra, a mí me dan miedo“, escribieron diversas personas.

Algunos incluso confesaron que no fue la única que ha hecho algo similar: “Yo hice lo mismo cuando era chica JAJAJA, no lo puedo creer”, “No la culpo. Hice lo mismo una vez” y “No me río porque claramente pude haber sido yo”.

Con información de El Diario de Juárez