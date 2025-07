Nieto de “Resortes” vende café en CDMX

Redacción

Ciudad de México.-En un video compartido por el creador de contenido “Los Tripones”, se puede ver al joven atendiendo su puesto ambulante montado sobre un triciclo, llamado “Desayunos El Pollis”.Durante la entrevista, el comerciante compartió que, aunque no lleva el apellido Martínez debido a que su padre fue hijo fuera del matrimonio, está orgulloso de su herencia. Señala que no busca fama por ser nieto del actor y que su prioridad es trabajar y salir adelante por méritos propios.

Ofrece café, chococafé, té, tortas, pan dulce y cuernitos. Pero lo que más llama la atención es la forma en que saluda e interactúa con sus clientes, imitando las frases y expresiones de su famoso abuelo.

“Mi abuelito fue ‘Resortes’, pero a mí me gusta ganarme el sustento diario. No me cuelgo de su fama. Yo soy yo y hago lo mío”, expresó.