Niegan vacunar a menores en Aguascalientes pese a amparos

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Padres de familia se acercaron a El Clarinete para hacer pública la denuncia que han hecho ante el Gobierno de la República por la vacunación contra el Covid-19 para sus niños menores.

“Hemos tenido que recurrir a los amparos para que se vacune a nuestros hijos”, expresó una de las madres de familia y agregó “en mi caso solicite amparo ante la Suprema Corte y me fue otorgado, y a pesar de que el Juez Federal desde febrero nos concedió el amparo la delegada del Bienestar en Aguascalientes ha dado largas y puesto pretextos para no atender la orden del Juez”, lamentó.

Otra más comentó “en mi caso yo solicite un amparo y me fue otorgado para mi hija pequeña, mi hija es menor de 10 años y no ha sido contemplada para ser vacunada a pesar de que en marzo la Cofepris autorizó la vacuna para los niños menores de 5 a 11 años”, dijo.

Otro más manifestó que “en la escuela de mis hijos sigue habiendo casos de covid pero los maestros se quedan callados para no perder sus trabajos, tienen miedo de hablar”, agregó otra madre de famili”.

Acto seguido relató que “a mi en febrero igualmente me otorgaron el amparo, pero la Delegación del Bienestar en Aguascalientes por conducto de su delegada ha chicaneado las órdenes del juez y aun no recibo fecha para vacunar a mis hijos. Nos piden que salgamos a votar sobre la revocación de mandato pero no atiende nuestra súplica de vacunar a nuestros hijos a pesar de que la orden de los jueces ya está dada”, comentó

Finalmente otro más expresó “ya hay jurisprudencia obligatoria el otorgar la suspensión de oficio y de plano para los amparos de vacunas terminó por agregar el abogado de una de las afectadas, no hay vuelta atrás aunque la Delegada del Bienestar de largas al asunto, los niños también tienen derecho a la salud como lo tuvimos nosotros cuando fuimos vacunados”, concluyó.