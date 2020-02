Niegan que planta de residuos industriales que se establecerá en Tepezalá, dañe al medio ambiente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La empresa GEN que brinda servicio de recolección de residuos a hospitales, farmacias e industria en general, asentará una planta procesadora de basura en la comunidad de Caldera, Tepezalá.

El Alcalde Omar Israel Camarillo, negó que se trate de un relleno sanitario como tal que pudiera trae consecuencias ambientales en su municipio.

La empresa adquirió alrededor de 53 hectáreas y aprovechando que se instalarán en el municipio, le solicitarán a la misma que les apoye con la basura doméstica para ya no traerla hasta el municipio capital al relleno sanitario, y evitar los pagos que se hacen por este concepto.

-¿Entonces buscarían tener su propio relleno sanitario?

-Es una planta procesadora de basura más que un relleno, lógicamente el residuo que no se utiliza, que no es plástico, que no es metal, ese residuo es una composta, entonces obviamente eso no dañaría al medio ambiente, si se deposita en algún lugar es materia orgánica, entonces por eso sería una planta procesadora de basura.