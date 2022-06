Niegan malversación de recursos ex dirigentes del PRI de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex dirigente y ex secretaria general del PRI, Enrique Juárez y Dennise Ibarra, negaron malversación de recursos durante su gestión al frente del partido, lo que los llevó a ser vinculados a proceso.

En entrevista para el noticiario de Infolínea, ambos políticos se defendieron e indicaron que tienen que ver con un asunto añejo en donde en su momento el ex gobernador Otto Granados creó un fideicomiso para que la sede del partido fuera utilizado por el partido, luego vinieron reformas a la ley electoral en 2014 en donde se remodeló la sede y en donde entró el Instituto Nacional Electoral a un fiscalización profunda donde no se hizo en su momento ninguna advertencia.

Abundan y relatan al llegar a la dirigencia Juárez e Ibarra se realiza otra fiscalización y en ese momento en donde se les notifica que el edificio esta de manera irregular y da vista a la Fiscalía en 2019.

Remarcaron que es un tema viejo de 30 años atrás donde un ex gobernador se ponen de acuerdo se prestan un terreno por medio de un instrumento legal para la creación del edificio, luego se reforma la ley y ahí se advierte que dicha maniobra está prohibida.

Habló de que hasta 14 ex dirigentes e incluso el actual presidente pueden correr la misma suerte de ser vinculados a proceso por esta situación que está ajena a ellos.

Al final expusieron que fue una mala interpretación de que se hicieron mal uso de los recursos del partido, sin embargo estarán a disposición de los autoridades quienes por lo pronto les han fijado como medida cautelar la firma y el no salir del estado en tanto se desarrolla la siguiente audiencia.