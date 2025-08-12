Niegan entrada a JLo en tienda de lujo en Estambul

Redacción

Jennifer López habría vivido un incómodo momento durante su estancia en Estambul, Turquía, luego de que personal de seguridad le impidiera el ingreso a una tienda Chanel en el centro comercial Istinye Park, según reportó el diario Daily Mail.

El incidente ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando la cantante de 56 años intentó entrar al establecimiento y un guardia le indicó que “estamos llenos”. De acuerdo con la publicación, la llamada “Diva del Bronx” reaccionó con calma y respondió: “Está bien, no hay problema”.

Tras el rechazo, López se dirigió a las tiendas Celine y Beymen, donde fue recibida y, según la prensa, “gastó mucho dinero”. Más tarde, al percatarse de su identidad, empleados de Chanel la invitaron a regresar, pero la artista declinó.

Imágenes de The Grosby Group muestran a la protagonista de Selena saliendo de un comercio, acompañada de su mánager, Benny Medina, y sus guardaespaldas, vestida con un conjunto rosa y lentes de sol.

Una fuente citada por el medio aseguró que, aunque López es “muy exitosa y talentosa”, le ha resultado complicado encontrar una firma de moda con la que mantenga sintonía.

La cantante se encuentra en medio de su gira Up All Night Live, con la que recientemente se presentó en España. Hasta el momento, ni ella ni Chanel han emitido una postura oficial sobre el hecho.