Niegan crisis en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Rechaza el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan Manuel Ávila Hernández que el Consejo Coordinador Empresarias de Aguascalientes (CCEA) esté en crisis tras la ratificación al frente de Raúl González Alonso.

Ávila Hernández aseveró que con un resultado tan contundente en el que 20 organismos votaron a favor de González Alonso y solo uno en contra no hay margen a dudas o especulaciones.

“Con un resultado así yo me pregunto ¿dónde está la crisis? ¿dónde está la desunión?, entonces yo considero que este resultado refleja de manera contundente que ni estamos divididos y menos que que exista falta de liderazgo”, remarcó.

Dijo respetar la postura de quienes no están de acuerdo con los resultados, mismos que al calor del enojo hablan de crisis, de quebrantos y de rupturas, lo cual es completamente falso.

Por último refrendó su apoyo total a la dirigencia del CCEA al consideran que las cosas se han hecho bien y por ello se le ratificó la confianza a la mesa directiva.