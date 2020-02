Niegan casos de bullying graves en escuelas de Aguascalientes

Redacción



Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), negó que existan casos de bullyng considerados como graves en escuelas de la entidad, según su titular, Raúl Silva Perezchica.



-¿No hay ninguno entonces?



-Hasta ahorita que sepamos no tenemos ninguno monitoreado.



-¿Qué tipo de agresiones sí se dan en las escuelas?



-Bueno, en el caso de las escuelas sobre todo se dan las agresiones verbales que es la parte que más se da, pero digamos que son algunas ofensas o los famosos alias.



Insistió en que casos de bullying que tengan que ver con situaciones de carácter físico que involucre a estudiantes no las hay, en por lo menos los últimos tres meses.



-¿Y las famosas novatadas?



-Recordemos que sobre todo esto se da en escuelas de educación media y superior, pero no hemos tenido tampoco a partir de estos semestres, no hemos tenido ninguna situación.