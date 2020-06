Niega Susana Zavaleta que le haya coqueteado a Hugo López-Gatell

Redacción

Ciudad de México.-Esta semana, Susana Zabaleta se volvió tema de conversación al publicar un video en el que “coquetea” con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell. En el clip, la actriz le dice: “Estimado doctor Gatell, usted tiene toda mi A de atención y estimula mis funciones mentales superiores, gracias doctor Gatell”.

Para detener las especulaciones, chistes y hasta ataques, Zabaleta platicó con el periódico El Universal para dejar claro que se trató de un chiste.

“Era un chiste, era en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell había mandado a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor. Esa ha sido mi manera de ser en más de 30 años de carrera. No me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí”, declaró Zabaleta.

La cantante de 55 años explicó que la idea del video surgió en una junta que tuvo con su hija y su mánager, en respuesta a las medidas que ha tomado el gobierno, pero en ningún momento buscó hacerse publicidad.

“La gente dice que me quise hacer publicidad, yo no necesito ninguna publicidad, lo único que necesito es que exista la libertad de expresión” contestó Zabaleta, quien lucha porque sus hijos tengan la misma libertad que ella.

“Ahora la gente quiere que pienses igual que ellos, así que les digo, si no les gusta mi video, no lo vean. Pensar en dejar de hacer algo por una crítica, sería dejar de ser yo misma y dejar de lado la libertad de expresión”, ratificó la cantante, quien se dijo no ser “priísta, panista ni morenista”, para ella lo importante es la libertad de expresión.

Con información de Radio Fórmula