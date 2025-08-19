Niega Sheinbaum acuerdo con DEA sobre operativo “Portero”

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este martes que no existe ningún acuerdo firmado entre el gobierno de México y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), pese a que la agencia estadunidense anunció el lunes el lanzamiento de una iniciativa conjunta llamada Proyecto Portero.

“No sabemos por qué emitieron ese comunicado”, subrayó la mandataria, y añadió que “nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución de Estados Unidos que no se haya consultado con el gobierno de México”.

Sheinbaum Pardo detalló que la única actividad relacionada fue la participación de cuatro policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un taller en Texas, y descartó que haya un operativo conjunto reciente: “No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a un acuerdo con ninguna de las instituciones de seguridad de Estados Unidos”.

La presidenta precisó que el único acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad está por firmarse y ha sido coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este pacto se fundamenta en cuatro principios: soberanía, confianza mutua, respeto territorial y colaboración sin subordinación.

Sheinbaum Pardo insistió en que cualquier comunicación o colaboración con agencias estadounidenses se realiza bajo marco constitucional y legal, y con la coordinación de las autoridades mexicanas correspondientes, incluyendo la Marina, Defensa y Guardia Nacional.

El comunicado de la DEA indicaba que el operativo Portero tenía como objetivo desmantelar redes de tráfico de drogas responsables de “inundar las comunidades estadunidenses con drogas sintéticas mortales”. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo mexicano señaló que se enteró de la información hasta su publicación y que no afecta la relación bilateral con Estados Unidos, que sigue basada en coordinación y colaboración institucional.

Sobre el incidente, Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá una aclaración a través de la embajada estadounidense sobre la difusión del comunicado sin el conocimiento del gobierno mexicano.

Finalmente, recordó que en gobiernos anteriores la DEA operaba directamente en México, pero con la administración actual se mantiene una colaboración respetuosa y coordinada, sin intervención unilateral de agencias extranjeras.