Niega romance Eiza González

Redacción

Ciudad de México.-Eiza González es una de las mujeres que logró ser uno de las actrices referentes de México y pasar de la pantalla chica a la grande en Hollywood; sin embargo, es de conocerse que es muy reservada en su vida privada.

No obstante, la famosa no puede pasar desapercibida, ya que los medios están a la orden del día y muchas veces suelen captarla con algunos famosos de mundo cinematográfico, aspecto que derivó diversas especulaciones sobre supuestos “amoríos”.

Pero fue hasta este martes 27 de diciembre que Eiza dio a conocer su hartazgo y aseguró que no porque esté con cualquier hombre, quiere decir que ya sea un “romance”.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la protagonista de ‘Lola Érase Una Vez’ expresó su sentir en cuanto a estos innumerables rumores sobre su vida personal y pidió que es momento de parar con esta situación: “La gente tiene amigos”.

Repito. La gente tiene amigos Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) December 27, 2022

Cabe recordar que aunque González nunca hizo oficial este hecho, se dio a conocer un supuesto amorío con Jason Momoa, el cual fue muy sonado en todos los medios de comunicación, por ende, la prensa al tener un encuentro con ella rápidamente fue cuestionada por esta relación y muchas veces se negó a contestar.

Tras este contundente tuit, internautas no tardaron en reaccionar y darle la razón a la estrella de Hollywood y externaron su apoyo hacia ella: “Ser mujer en esta industria no es fácil”.

lo siento corazon, ser mujer en esta industria no es fácil, pasan años y años y el sexismo sigue igual, pensamos que las cosas van a cambiar pero siguen igual o peor. pero no dejes que isso te afecte, sé que es difícil, pero no le hagas caso a esas hienas. te amamos muito!— fany. (@asiasitgurl) December 27, 2022