Niega Municipio Aguascalientes desatención de áreas protegidas 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Medio Ambiente del Municipio capital, Julio César Medina Delgado negó que estén descuidando las áreas naturales protegidas, como han señalado grupos de ambientalistas.

El funcionario celebró que estos grupos llamen a una manifestación en favor de las áreas protegidas, a la que incluso dijo, se podría sumar, pero negó que las estén descuidado.

“Hay mucho por hacer, pero también hay mucho que se está haciendo, hay actividades que se van desarrollando en pro y cuidado del medio ambiente y hay un objeto específico por el cual están haciendo un señalamiento que tiene nombre y apellido, es el Área Natural Protegida La Pona”, dijo.

“Son acciones que tenemos que hacer absolutamente todos los días por eso insisto, es importante la participación de todos, el escombro no llegó solo allí, la basura no llegó sola allí, sino que hubo alguien que fue a depositarla, entonces nosotros nos encargamos de retirarla, pero nos damos la vuelta, no podemos tener un un guardabosques por cada metro cuadrado, al darnos la vuelta pues ya tenemos otra gente que está haciendo el tiradero de escombros”.

Agregó que la zona de La Pona está en un área urbana, lo que provoca que se acerque mucha gente que acude para buscar un sitio donde dormir.

“Si queremos ver La Pona sin un solo ladrillo aventado ahí, pues va a ser muy complicado porque este es un trabajo de todos los días, un trabajo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente”, aseguró Medina Delgado.

Indicó que cada mes, retiran hasta cinco metros cúbicos de escombro, además de muebles y materiales que son tornados en La Pona.