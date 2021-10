Niega Monreal división en Morena y reconoce a Jasso como líder de la bancada en el Congreso

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de Morena en la entidad, Eulogio Monreal, rechazó que exista una división mayor en la bancada del partido en el Congreso de Aguascalientes, y reconoce a Juan Luis Jasso Hernández como el líder de la misma.

“La coalición Juntos Haremos Historia está conformada por 7 diputados y diputadas y de estos 6 definieron a un coordinador y una vicecoordinadora, entonces aquí no existe ninguna duda de quién es el coordinador que en este caso es Juan Luis Jasso y la Subcoordinadora Ana Gómez”, dejó en claro el dirigente local de Morena.

El dirigente morenista hizo un llamado al diputado del partido Juan Carlos Regalado Ugarte a que se incorpore a las labores del moviendo que se caracteriza por ser un movimiento de varios y no una lucha de una sola persona.

“Nuestro partido es plural y escucha a todas las expresiones, sin embargo en este caso los diputados del partido en uso de sus facultadas y atribuciones decidieron quien sería su coordinador y el partido no quiso meterse en ese detalle, entonces ellos decidieron y la dirigencia los respalda”, sentenció.