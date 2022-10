Niega la aguascalentense Yadhira Carrillo tener nuevo novio y mansión en E.U

Redacción

Yadhira Carrillo acabó con los rumores que apuntaban a que tenía un romance con un italiano y una millonaria mansión en Estados Unidos.

“Yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas, ¡háganme la buena, por favor! Todos los días salen cosas diferentes, nuevas”, dijo.

“Yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia, entiendo que la gente necesite hablar, decir y construir historias y novelas”.

Asimismo, la protagonista de telenovelas reveló que su esposo Juan Collado, quien ha permanecido en el Reclusorio Norte, ya está enterado de todo lo que se dice de ella.

“A mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa y dice ‘Ay, pobrecita mi esposa’ y me abraza y dice ‘Ay, pobrecita’, porque no he podido ni salir a la esquina”.

Con información de Quién