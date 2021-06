Niega ISSEA problemas por escasez de medicamentos en niños con cáncer

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Miguel Ángel Piza titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) rechazó que haya problemas de escasez o desabasto de medicamentos para niños con cáncer, una vez que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) indicara que los mismos no llegarían a estados que no se firmaron el acuerdo de adhesión.

-¿Entonces no habría problema por los medicamentos?

-No, nosotros aquí no tenemos ese problema, acuérdense que la situación crítica fue para los estados que se adhirieron al INSABI y a los cuales no les están surtiendo los medicamentos, pero nosotros no tenemos ese problema porque estamos comparando la medicina por nuestra cuenta.

Subrayó que el estado esta corriendo con la compra directa de medicamentos para pacientes con cáncer y otras especialidades, por lo que fue un acierto el no haber firmado ese acuerdo con la federación

Expuso que en Aguascalientes se tienen en atención a alrededor de 50 niños con cáncer, mismos que tienen garantizado su medicamento.