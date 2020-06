Niega ISSEA pocas pruebas y brotes de Covid-19 en el Hospital Hidalgo

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, descartó el hecho de que se estén realizando menos pruebas de Covid-19 entre el personal médico del hospital Miguel Hidalgo, así como brotes del virus entre los trabajadores.

Luego de que un representante sindical del nosocomio señaló que se habían dejado de aplicar las pruebas de detección del coronavirus entre los médicos y enfermeros estatales, el funcionario aseguró que tal acusación es falsa.

“Al principio fuimos muy señalados porque estábamos en primer lugar de casos positivos, en segundo lugar y era por la gran cantidad de pruebas que estábamos haciendo. No veo porqué la persona que dijo eso dijo que las dejamos de hacer cuando estamos reportando todos los días la cantidad de pruebas de todo el estado”, indicó en rueda de prensa virtual.

Piza Jiménez comentó que los protocolos de aislamiento y atención se siguen ejecutando en el caso de que algún profesional de la salud presente síntomas sospechosos de la enfermedad o bien, si estuvieron en una situación de riesgo de contagio dentro del hospital.

En cuanto a un supuesto brote de Covid-19 que se había registrado entre el personal médico, el doctor negó que existiera tal situación dentro del centro hospitalario de la entidad.

Mencionó que si bien al inicio de la pandemia sí habían surgido casos y decesos de coronavirus entre los trabajadores de la salud, la mayoría de los infectados ya han vuelto a sus actividades laborales. Destacó que algunos de ellos no se contagiaron dentro del hospital, sino en alguna reunión con sus familiares o amigos.

“Por ahí se dijo que tenemos un alto número de contagios en el hospital Hidalgo, quiero confirmar en este momento que no es verdad esa información, solo me están reportando tres casos activos (…) estamos muy al pendiente de su seguimiento”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en Aguascalientes se han reportado hasta el momento 135 casos positivos de coronavirus entre su personal médico.