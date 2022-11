Niega dirigencia del PRI respaldo a Atilano 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge Meade, negó que haya un respaldo de la dirigencia estatal hacia la ahora ex secretaria general, Leslie Atilano, para que se convierta en la próxima dirigente del tricolor.

Aún y cuando desde el mismo partido convocaron a conferencia de medios para anunciar la renuncia de Atilano para contender por la dirigencia del partido y estado acompañada por el presidente estatal, Carlos Peña Badillo, Jorge Meade y demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, negaron estar ahí para arropar a la aspirante.

-¿El qué ustedes muestren respaldo a Atilano no vulnera el piso parejo del que ha hablado?

-¿Qué respaldo?

-¿El estar aquí con ella?

-Estamos despidiendo a la compañera, es un grupo de trabajo y me parece un acto de cortesía y de cariño despedirla, que bueno que lo preguntan porque no es un evento para (…) y entramos aquí porque estaba como nuestra secretaria general, pero una vez que ya presentó su renuncia ya es una compañera más.

-¿Pero Irán entonces con otros candidatos?

-No podemos ir (..) insisto que estamos aquí porque ella como secretaria convocó a sus compañeros para presentar su renuncia y de nuestra parte merece un reconocimiento como compañera y ya después no podemos estar con ella, dijo Meade al tiempo que salió de la sala presidentes del partido para que según él no se malinterpretara el acompañamiento.