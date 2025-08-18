Niega Beatriz Gutiérrez Müller que viva en España

Redacción

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ha ido a vivir a España ni a ningún otro país.

En un mensaje publicado en X, la escritora explicó que el fin de semana visitó a su esposo en Palenque, Chiapas. “El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta- están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién”, escribió.

Gutiérrez Müller defendió la gestión de López Obrador: “Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”.

La historiadora reiteró su independencia política y dedicación académica: “Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”.

Sobre su familia, agregó: “Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijo. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia… Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”.

La historiadora afirmó que en México “ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores” y destacó los logros de López Obrador: “Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene”.

El diario español ABC señaló que Gutiérrez Müller residiría en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto.