Niega AMLO conflicto de interés en trabajo de su hijo con su asesor

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que existiera algún conflicto de interés con su hijo, José Ramón López Beltrán, que trabaja como asesor legal en KEI Partners, empresa de los hijos de Daniel Chávez, designado como supervisor de las obras del Tren Maya.

“Lo que dio a conocer José Ramón dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorifico en el Tren Maya, pero no cobra ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio en el gobierno, no hay ningún problema de intereses”, afirmó este lunes en su conferencia de prensa.

El pasado viernes, el mandatario le pidió a su hijo que aclarara de dónde provienen sus ingresos, por lo que López Beltrán señaló que “provienen de su trabajo como abogado en Estados Unidos”. También apuntó que no tiene injerencia en la administración del gobierno federal.

El presidente López Obrador aseguró que el objetivo detrás de las acusaciones contra su hijo por habitar en una mansión de lujo en Huston, Texas, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex, es golpear al proyecto de transformación que encabeza.

El 1 de junio de 2020, el presidente López Obrador nombró al fundador del Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, su representante en la supervisión del Tren Maya, una de sus obras insignia en la administración.

Grupo Vidanta es uno de los mayores conglomerados turísticos del país. Fue pionero al introducir el concepto de club vacacional.

Con información de Expansión Política