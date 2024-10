Nicki Nicole cierra ciclo musical

Redacción

Esta noche, Nicki Nicole se despide de una etapa importante en su carrera con el cierre de su Alma Tour en el Auditorio Nacional. Para la cantante argentina, México tiene un significado especial, y este último show promete ser inolvidable para sus seguidores.

En entrevista con Excélsior, Nicki compartió cómo su tercer álbum, Alma, fue una catarsis personal que le permitió sanar y conectar con su público de manera profunda. “La música es algo que no puedo dejar. Me va sanando día a día, no sólo al escuchar mis propias canciones, sino también las de otros artistas”, confesó. Para la rosarina, la creación musical es un reflejo inconsciente de sus emociones. “Me ha pasado que llego al estudio sintiéndome bien y hago la canción más triste del mundo. En el fondo, me doy cuenta de que no estoy bien”.

Nicki Nicole destacó la poderosa conexión entre artista y audiencia, señalando que la música puede sanar a otros de manera atemporal. “Es una catarsis muy loca ver cómo sanas y ayudas a alguien más, porque la gente adopta la canción. La música no caduca nunca”, explicó.

Con Alma, la cantante cierra una etapa en su vida. “Es una sensación feliz, pero nostálgica a la vez, porque gracias a este álbum pude conocer a mucha gente de México y del público, que está muy prendido con las canciones”, dijo Nicki, quien ahora mira hacia el futuro con entusiasmo. La siguiente fase de su carrera estará marcada por una nueva era artística.

“Desde Alma en adelante quiero marcar eras”, expresó la artista, adelantando que lo que viene será más cercano al rap y al hip hop, géneros en los que se siente muy cómoda. “Será algo muy conceptual. Lo que sí es que no se lo esperan”, agregó con una sonrisa.

Sobre las temáticas de sus nuevas canciones, Nicki fue más reservada, pero compartió que su próximo proyecto reflejará una versión más auténtica de sí misma. “Alma tiene una vuelta de letra mucho más misteriosa y conceptual, pero lo próximo tiene más que ver con Nicki, es un estilo mucho más propio”, adelantó.

Cuando se le preguntó quién es Nicki Nicole hoy, respondió con humor: “Es la misma de siempre, sólo que un poco más grande, no de altura, sino de mentalidad. Es una Nicki más enfocada en que hable la música”, concluyó.

Con información de: Excélsior