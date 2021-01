“Ni tenemos la segunda dosis de vacunas, ni nos han informado nada”: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags. -El gobernador panista del estado, Martín Orozco Sandoval, dijo que hasta el momento no se tiene la segunda dosis de la vacuna contra el covid para aplicarsela al personal de salud, y mucho menos han tenido información de la federacion sobre el tema.

En entrevista colectiva, el mandatario estatal achacó que es un tema meramente de la federación, por lo que el estado se deslinda por completo.

-¿Le ha comentado qué pasaría si no se aplica esta segunda dosis?

-Bueno, pues lo que plantean ahora es que ya no son 21 días sino 28 o 40 y así se la van a llevar, entonces pues ojalá que en algo tan nuevo como es la vacuna por la pandemia, al menos podamos tener la certeza de protección a los que ya se vacunaron y que requieren se la segunda dosis.

-¿Pero entonces no tienen nada?

-No tenemos nada, no tenemos la segunda dosis no nos han dicho nada desde la federacion, reiteró contundente.

Al concluir el gobernante urgió a destrabar este tema para dar certidumbre, considerando que se trata de proteger a personal que está en la primera línea de los hospitales, los cuales continúan estando en riesgo de contraer la enfermedad al tener únicamente una dosis.