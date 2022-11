Ni siquiera en la oposición hay consenso para legislar aborto en Aguascalientes: Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ni entre legisladores de oposición del Legislativo local existe un acuerdo que dé pie hacia una eventual despenalización del aborto en la entidad, afirmó la diputada panista Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.

“La verdad es que la misma oposición no todos traen esos temas. Se podría decirle al PRD que opere el tema, que es de su agenda, pero lo he platicado con varios compañeros y ni siquiera todos ellos votarían a favor”, aseveró la también presidenta de la comisión de Gobernación del Congreso.

Luego que la Suprema Corte de Justicia habría dado luz verde a un amparo para legalizar la interrupción del embarazo en Aguascalientes, presentados por agrupaciones ciudadanas, Gutiérrez Ruvalcaba aclaró que de momento no se ha tenido un mandato de parte del Poder Judicial.

“Sería cosa que la Suprema Corte nos mandate legislar en la materia y no caer en una inconstitucionalidad. Pero no nos han mandatado todavía”, reiteró

La diputada panista sí se mostró a favor de la reglamentación del matrimonio igualitario, que a la fecha no se ha abordado en el Congreso del Estado, aún cuando ya se llevan a cabo en la práctica.