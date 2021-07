Ni se encarta, ni se descarta Blanca Rivera a la candidatura del PRI al gobierno de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reaparece Blanca Rivera Río de Lozano y asegura que no se encarta, ni se descarta para buscar la candidatura del PRI al gobierno de Aguascalientes por el Partido Revolucionario Institucional en 2022.

“Yo estoy tranquila, claro habrá que hacer alguna evaluación pero si hay posibilidades y las condiciones lo permiten siempre que haya una oportunidad y que sea de manera recta yo siempre lo único que he querido es poner un granito de arena con lo que yo pueda hacer y si se dieran las circunstancias y el momento, pues yo encantada de la vida”, puntualizó.

Cuestionada sobre si buscaría la candidatura en el PRI o por algún otro partido, Rivera dijo que está agradecida con el tricolor del cual no reniega, pese a lo ocurrido en el pasado siguiendo aún como militante de dicha expresión política.

Al final se descartó para buscar la dirigencia estatal del tricolor en agosto próximo al no ser de su interés, aunque se dijo siempre dispuesta a trabajar desde cualquier trinchera en favor de la población de Aguascalientes.