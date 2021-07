Ni petición de carnet, ni cancelación de eventos por lo pronto en Aguascalientes: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista Martín Orozco Sandoval, señaló que por ahora no se prevé la cancelación de eventos masivos en puerta en Aguascalientes, ni la petición de carnet de vacunación para acceder a algunos espacios como está ocurriendo en otras entidades del país.

-¿Ayer Alfaro dijo que iba a cancelar las Fiestas de Octubre y otros eventos, aquí se ha pensado algo?

-Dependiendo del avance del contagio y sobre todo de la hospitalización, ahorita todavía en todos los (…) IMSS, ISSSTE, ISSEA, ósea en todo el sector salud del estado y de la federación tenemos como 40 internados y han de ser como 10 o 12 intubados y digo ojalá que no crezcamos y estamos trabajando y por eso estamos acelerando la vacuna, pero nada que ver con los 400 internados que llegamos a tener.

-¿El carnet es un hecho que no se va a pedir?

-No, por lo pronto no se va a pedir nada, pero permítanme esta y la próxima semana para hacer un diagnóstico con bienestar con Aldo y definir en qué situación de riesgo podemos estar en posibles contagios y hospitalizados, concluyó.