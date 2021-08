“Ni me pongo mi quito” para coordinar bancada del PAN en el Congreso: Alma Hilda

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Alma Hilda Medina, diputada electa del Partido Acción Nacional señaló que no le desagradaría convertirse en la lideresa de la fracción parlamentaria del blanquiazul en la próxima legislatura que comienza el 15 de septiembre próximo.

En charla con El Clarinete la actual directora del DIF Municipal de esta capital recordó que la facultad de designar a quien coordine la bancada mayoritaria en la 65 Legislatura corresponde por estatutos al dirigente estatal.

“La verdad es que ya nos juntamos como grupo, esa es facultad directa del presidente del Comité Estatal, así lo marca y esperaremos los tiempos”, dijo.

Acto seguido Medina Macías manifestó que este miércoles “empezamos algunas capacitaciones y pues de ahí habremos de dividirnos temas y sobre todos compromisos que traemos en campaña y dependiendo de los compromisos yo creo que nos vamos a poner de acuerdo para ver en qué comisiones nos toca a cada quien. Yo no he tenido el gusto de platicar con el presidente, no he sido requerida, pero bueno pues cuando me pregunte, pues ya lo diremos”, señaló.

– ¿Pero tú quién ves, si hay dos o tres no?

– Pues sí hay varios pero como te digo, creo que hay muy buen ánimo entre todos, la verdad que somos 16 y muy buen ánimo este y bueno pues esperaremos ya la semana que entra.

– Pero tú no te descartas.

– No bueno, ni me pongo ni me quito.

Además de Alma Hilda otro nombre que suena fuerte para ocupar esa importante posición es él actual alcalde de Calvillo, Adán Valdivia, luego de que trascendió Enrique García, diputado reelecto ya habría declinado buscar ese cargo.