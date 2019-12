“Ni me han reclamado, ni me han felicitado en el gobierno” : ombudsman

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Asunción Gutiérrez Padilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseguró mantener una relación equilibrada con el gobierno panista del estado.

“Es una relación respetuosa, me parece que es de ida y vuelta. No he recibido ninguna llamada de reclamo, pero tampoco de felicitación. Como debe ser”, comentó.

El ombudsam reconoció que encabeza un organismo público del estado, pero que no pertenece al mismo.

“Ejercemos nuestra autonomía y no es por injerencia de los gobiernos”, externó.

Gutiérrez Padilla fue elegido al frente de la CEDH a finales de 2017, en medio de especulaciones por supuestamente ser el favorito de gobierno panista; pese a sostener en el pasado una mayor relación con políticos vinculados al PRI.