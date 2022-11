Ni me enteré: dice Alejandro Fernández por veto de medios hacia el

Redacción

Hace unas semanas trascendió que diversos medios de comunicación estaba inconformes con el trato de Alejandro Fernández hacia ellos, por lo que decidieron vetarlo de sus publicaciones, es decir, que se negaron a seguir difundiendo su trabajo.

Ante ello, el cantante aseguró que ni enterado estaba del descontento de algunos miembros de la prensa.

“Es que yo no me enteré, yo no supe, se lo mandaron a otro Alejandro Fernández, creo que fue una persona, porque si fuera cierto, literlamente aquó no los tendríamos”, comentó a otros medios.

El cantante afirmó que no fue que no quisiera atender a la prensa de Guadalajara durante su presentación, sino que no estaba planeada ninguna conferencia, ni espacio para entrevistas.

“No es que no quise dar entrevista, es que nunca se mencionó, ni jamás confirmé que daría entrevista o una conferencia de prensa. Esas personas querían que yo diera una declaración, de lo que estaba pasando en la Ciudad. Finalmente tenemos una muy buena relación”, comentó a los medios.