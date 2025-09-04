Ni la UAA se salva de afectaciones por lluvias 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Infraestructura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no ha estado a salvo de las lluvias que han azotado al municipio.

Sin embargo, esto no ha sido factor para la suspensión de clases, aseguró la rectora de la máxima casa de estudios Yesenia Pinzón.

En entrevista con medios refirió que durante la tormenta del pasado martes se tuvieron salones a donde ingresó el agua con lodo, así como al hospital veterinario, entre otros espacios dentro del campus central, además de registrarse goteras y apagones de luz.

Refirió que personal de mantenimiento se encuentra trabajando a marchas forzadas para limpiar los lugares afectados, así como proceder a las rehabilitaciones a que haya lugar.

Remarcó que el servicio educativo no se ha interrumpido, por lo que las clases y la utilización de espacios se han dado de manera normal, tras las lluvias.

“Yo misma un día después de la tormeta del martes di clases muy temprano y no tuve problemas, ya los salones estaban limpios y eso es gracias a nuestro personal de servicios”.