Ni halloween, ni kermés: Festival de Calaveras volverá a su tradición en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Del 24 de octubre al 2 de noviembre, el Festival Cultural de Calaveras se vivirá con un aire renovado: menos kermés y más tradición. Así lo anunció el secretario de Turismo, Mauricio González, quien aseguró que este año el evento volverá a ser familiar y profundamente mexicano, dejando de lado elementos ajenos como el halloween.

“Calaveras va a evolucionar, pero rescatando y retomando nuestras raíces. Queremos que este festival se viva con el espíritu del Día de Muertos y no con influencias extranjeras”, destacó.

El funcionario adelantó que la imagen de la Catrina y de su creador, José Guadalupe Posada, serán protagonistas de las celebraciones, además de que el festival cambiará de sede: saldrá de la Isla San Marcos para trasladarse al perímetro ferial y al centro histórico, lo que permitirá una mejor movilidad para las familias.

Entre las actividades habrá muestras gastronómicas, culturales, corridas de toros y un par de conciertos que se anunciarán en los próximos días.

“Lo más importante es que Calaveras retome el camino de lo que deben ser estas fechas: la tradición, la cultura, la convivencia familiar y la esencia del Día de Muertos”, subrayó González.

La zona del perímetro ferial será acondicionada para recibir a los visitantes y dar un nuevo rostro a esta edición del festival, que busca consolidarse como un escaparate de identidad y orgullo para los aguascalentenses, adelantó el funcionario en entrevista en el Foro Trece.