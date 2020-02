Ni comprarán boletos para rifa del avión presidencial, ni caerán en disparates: IP

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Empresarios de Aguascalientes advirtieron que no caerán en disparatadas como la rifa del avión presidencial o dinero a cambio, pues no están de acuerdo con distractores que muchas veces caen el ridículo y que solo se utilizan para no ver la realidad del país.



El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Raúl González Alonso, sostuvo que existiendo temas de mayor relevancia como la economía y la inseguridad, el primer mandatario del país se distraiga con sus rifas.



Cuestionado sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que pedirá a empresarios le ayuden a distribuir los boletos de la rifa, los empresarios locas rechazaron contundente la petición.

“Ni compraremos boletos para la rifa del avión y para los millones de pesos, porque no avalamos tal disparate”, reviró.