Netflix regalará changuitos miones inspirados en El Juego del Calamar

Ciudad de México.-Netflix sorprendió a los seguidores de El Juego del Calamar con una peculiar dinámica promocional. La plataforma anunció que regalará versiones especiales de los famosos “changuitos miones”, esta vez con un toque único: están inspirados en los guardias enmascarados de la serie.

El evento, exclusivo para México, forma parte de una estrategia que busca mantener a los fans emocionados mientras esperan el estreno de la tercera temporada de la popular serie coreana.

¿Cuándo y dónde puedes obtener un changuito mion de El Juego del Calamar?

Si deseas conseguir uno de estos exclusivos peluches, deberás asistir el próximo domingo 5 de enero a la Estela de Luz, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

Hora: A partir de las 9:00 a.m.

Recomendación: Llega temprano, ya que se espera una alta demanda y no se ha confirmado la cantidad de peluches disponibles.

Según rumores en redes sociales, el evento también incluirá spots especiales para fotografías y experiencias inmersivas relacionadas con El Juego del Calamar. Sin embargo, Netflix no ha confirmado estos detalles.

El furor por la tercera temporada de El Juego del Calamar

La tercera temporada de la exitosa serie ya está generando entusiasmo gracias al teaser oficial compartido por Netflix. Este adelanto presentó a Chul-su, la contraparte masculina de la muñeca “Luz roja, luz verde”.

Aunque aún no hay tráiler oficial, el teaser ha dado pistas sobre nuevos desafíos, personajes y el regreso de Gi-hun, el protagonista. La temporada, que promete ser la última, estará disponible a partir del 27 de junio de 2025.

Qué esperar de la nueva temporada

Los fans pueden anticipar dinámicas aún más intrigantes y mortales, así como un cierre emocionante para la historia que cautivó al público global.

Con información de Excélsior