Netanyahu pone condiciones para entrar en Gaza

Jerusalén.- Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró este domingo que Israel mantendrá la autoridad final para determinar qué fuerzas internacionales podrán operar en la Franja de Gaza.

Durante una reunión de gabinete, Netanyahu enfatizó la independencia de la nación en materia de seguridad y añadió: “Hemos dejado claro, con respecto a las fuerzas internacionales, que Israel determinará qué fuerzas no son aceptables para nosotros”.

Estos comentarios llegan poco después de que Israel hiciera pública su firme oposición a la inclusión de tropas militares turcas en cualquier fuerza multinacional. Un alto funcionario israelí y una fuente cercana informaron que Netanyahu comunicó su rechazo al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, durante una reunión celebrada la semana pasada.

La postura de Israel se contrapone al plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, el cual contempla a Turquía como uno de los países participantes en una potencial “Fuerza Internacional de Estabilización” encargada de la seguridad en el enclave palestino. Ankara, por su parte, ya ha manifestado su disposición a enviar fuerzas a Gaza si se considera necesario.

Con información de CNN.

Foto: X.