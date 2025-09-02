24.9 C
Nestlé remueve a su CEO por mantener relación con una subordinada directa

Redacción

Nestlé anunció este lunes la salida inmediata de su presidente ejecutivo, Laurent Freixe, tras confirmarse que incurrió en una falta al código de conducta de la compañía. Su lugar será ocupado por Philipp Navratil, actual miembro de la junta ejecutiva.

De acuerdo con la empresa, la decisión se tomó después de una investigación encabezada por el presidente del consejo, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, quienes concluyeron que Freixe mantuvo una relación no declarada con una subordinada directa, lo que representó una violación a las normas internas de la multinacional.

“Era una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio”, señaló Bulcke en un comunicado.

Freixe había asumido el cargo en septiembre de 2023, luego de la destitución de Mark Schneider. Su gestión se interrumpe menos de un año después de haber tomado las riendas del grupo suizo.