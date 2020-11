Negocios son un desorden con el Buen Fin: Orozco

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La llegada del Buen Fin provocó un desorden en los establecimientos de Aguascalientes, ya que las aglomeraciones de aquellos que buscaban ofertas en algunos artículos se hicieron presentes en los últimos días, señaló el gobernador Martín Orozco.

“La verdad es que tenemos días con el Buen Fin y hay un desorden en las tiendas también, se está pidiendo un apoyo con el municipio, con los municipios para ser más fuertes, hablamos también de la Guardia Sanitaria, también será más estricta”, dijo.

Por ello, advirtió que si las tiendas no hacen cumplir el seguimiento de las medidas marcadas por las autoridades de salud, se aplicarán las sanciones correspondientes sin importar el giro o el tamaño del establecimiento.

“A ver, no les sorprenda que tengamos que cerrar una super tienda, una tiendota porque no se están tomando las medidas. No entiendo yo, si el Buen Fin va a durar prácticamente dos semanas, no entiendo las filas que se están viendo estos días”.

En el mismo espacio, el gobernador comentó que le parece inexplicable la presencia de las grandes filas en las calles, cuando esta edición del Buen Fin tiene una duración más extensa y puede aprovecharse aún durante la siguiente semana o bien, pueden hacer sus compras en Internet.

“Yo no entiendo si muchas de estas cosas, conociendo también el riesgo que tenemos ahorita no las podamos comprar en línea, utilicen las compras en línea. Les dan chamba a los taxistas que vayan y le traigan el equipo que hayan comprado”

Por último, destacó que este fin de semana se vigilará de manera más estricta el cumplimiento de las medidas sanitarias dentro y fuera de los comercios, con la ayuda de las autoridades municipales y de la Guardia Sanitaria.