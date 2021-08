Negocios no soportarían un nuevo confinamiento: Economistas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Jael Pérez Sánchez vicepresidente de la Federación Regional de Colegios de Economistas Jael Pérez Sánchez, sostuvo que no hay condiciones para recurrir a un nuevo confinamiento en medio de esta tercer los por casos de covid.

En rueda de prensa el especialista advirtió que un nuevo cierre a la economía sería la muerte para cientos de negocios que quedaron afectados desde el 2020.

Indicó que si bien Aguascalientes está en un semáforo epidemiológico amarillo no existen condiciones para un freno económico.

Puntualizó que está medido por los gobiernos el impacto que pudiera traer un nuevo confinamiento, por lo que ve difícil que se tome están decisiones de esta naturaleza nuevamente como ocurrió al inicio de la pandemia en 2020.

En última instancia Pérez hizo hincapié en que habrá que insistir en el tema de la vacunación y de extremar las medidas sanitarias para que no haya restricciones serias y que los establecimientos continúen trabajando.