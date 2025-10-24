Negocios, el blanco favorito de la delincuencia; hasta 5 robos o asaltos diarios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En nuestro estado los negocios se han convertido en el principal objetivo de la delincuencia. De enero a septiembre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 1,517 denuncias por robo a comercios, lo que equivale a poco más de cinco casos diarios.

De estos robos, 220 fueron cometidos con violencia, lo que refleja un incremento en la audacia y agresividad de los delincuentes.

El robo a negocios encabeza la lista de delitos patrimoniales en el estado, superando al robo a casa-habitación (1,294 casos), asaltos en vía pública (1,141) y robo de vehículos (1,070).

Las cifras encienden un foco rojo en materia de seguridad económica, ya que los comercios, grandes y pequeños, enfrentan pérdidas constantes y un ambiente de incertidumbre que impacta directamente en la actividad productiva local.