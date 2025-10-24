16 C
Aguascalientes
24 octubre, 2025
Tendencias

Netflix revela la vida íntima de Juan Gabriel en docuserie

Exigen reapertura de Relleno Sanitario en Veracruz ante colapso y…

(Video) Sujeto incendia negocio de instalación de sonido en Lomas…

Encuentran ropa de mujeres y niños, además de juguetes en…

Negocios, el blanco favorito de la delincuencia; hasta 5 robos…

Habrá cierres viales por “Mini Maratón Aguascalientes 2025”

Buscará gobierno conciliar con obispo de Aguascalientes

Esta es la razón por la que debes desactivar el…

Que no le jalaron orejas a funcionarios por controversia en festivales…

Hay mala información en pago de cuotas en escuelas de…

Negocios, el blanco favorito de la delincuencia; hasta 5 robos o asaltos diarios en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-En nuestro estado los negocios se han convertido en el principal objetivo de la delincuencia. De enero a septiembre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 1,517 denuncias por robo a comercios, lo que equivale a poco más de cinco casos diarios.

De estos robos, 220 fueron cometidos con violencia, lo que refleja un incremento en la audacia y agresividad de los delincuentes.

El robo a negocios encabeza la lista de delitos patrimoniales en el estado, superando al robo a casa-habitación (1,294 casos), asaltos en vía pública (1,141) y robo de vehículos (1,070).

Las cifras encienden un foco rojo en materia de seguridad económica, ya que los comercios, grandes y pequeños, enfrentan pérdidas constantes y un ambiente de incertidumbre que impacta directamente en la actividad productiva local.