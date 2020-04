Negocios de Jesús María que no cumplan con medidas de prevención serán clausurados: Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde Antonio Arámbula López advirtió que todos aquellos comercios de Jesús María que no estén cumpliendo con las medidas de prevención del Covid-19 correspondientes, serán clausurados por el Ayuntamiento.

“También le he pedido al secretario del Ayuntamiento que todos los negocios que no cumplan las medidas sanitarias pues hagan favor de clausurarlos (…) todos debemos de cooperar con estas medidas”, dijo en una transmisión en redes sociales.



Señaló que se estará verificando que los establecimientos cuenten con gel antibacterial, cubrebocas, que den una limpieza constante con agua y cloro y que estén cumpliendo con la medida de sana distancia entre sus clientes. De lo contrario, serán sancionados con el cierre de su local.

Arámbula López también mencionó que los tianguis sufrirán de una modificación que implica el retirar a la mitad de los puestos ambulantes y así crear una sola fila para que exista un mayor espacio para el tránsito de los clientes.

Por último, aseguró seguirá la sanitización de los espacios públicos como la plaza principal, el mercado y las paradas del camión, entre otros