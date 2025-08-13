Negocios de Aguascalientes no escapan a llamada extorsivas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Negocios de todos los giros no escapan a llamadas extorsivas que llegan como a cualquier persona que tiene un celular, indicó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Maricela Acosta.

La empresaria detalló que se está trabando de la mano con el C5i para evitar que las personas caigan en estas llamadas de extorsión.

Mencionó en entrevista con medios informativos de la habilidad de los extorsionadores quienes en menos de un minuto acceden a toda la información de la nube y de las redes sociales de quien es blanco de extorsiones.

“El llamado a nuestros socios es que cuelguen, que por ningún motivo se enganches y que reporten a las autoridades para inhabilitar esos teléfonos, cuyas llamadas de hacen de otras partes del país, saliendo muchas de estas de los Ceresos”.

Lamentó que haya todavía quienes por desconocimiento han caído en el engaño, por lo que adelantó de toda una campaña en conjuto con el gobierno para evitar que se caiga en manos de los delincuentes.