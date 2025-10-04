Negocio ilegal de tragamonedas opera impune en el Agropecuario

Denuncia ciudadana

Aguascalientes, Ags.– Comerciantes y visitantes del Centro Comercial Agropecuario denunciaron la operación de un negocio de máquinas tragamonedas ilegales en pleno tianguis, sin que hasta el momento las autoridades hayan intervenido, a pesar de las constantes quejas presentadas.

Según los afectados, el lugar funciona de manera irregular y es atendido por un joven que, además de manejar este negocio prohibido, utiliza una motocicleta en los pasillos peatonales del mercado, generando accidentes y poniendo en riesgo la integridad de los compradores.

“Ya ha tumbado gente con la moto, le hemos pedido a las autoridades que hagan algo y no hacen nada, incluso a veces lo vemos platicando con policías como si fueran muy amigos”, señalaron inconformes.

Los denunciantes aseguraron que han presentado múltiples reportes, pero no hay respuesta efectiva. Señalan que la omisión de las autoridades no solo tolera una actividad ilegal, sino que también permite que continúe un peligro constante en un espacio que debería ser seguro para comerciantes y familias que acuden diariamente a realizar sus compras.