Negligencia del Congreso de Aguascalientes provocó que TEPJF tumbara candidaturas de la alianza PAN-PRD

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Iván Sánchez Nájera, acusó al Congreso del Estado de que por su negligencia la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó 3 candidaturas a la alianza que sostienen con el PAN en Aguascalientes.

El dirigente subrayó que los candidatos se registraron bajo un amparo de una legislación local que les daba el derecho a participar por otro distrito electoral, sin embargo no se tenía una homologación con la ley federal, ni mucho menos se tomó en cuenta de que quien califica el trabajo de los legisladores en reelección es la ciudadanía y no los partidos o candidatos.

Reprochó que ya se esté volviendo recurrente que los tribunales le enmienden la plana al Congreso de Aguascalientes, quien se cierra a no escuchar a otras voces.

“En su tiempo muchas voces dijimos que el origen de la legislación local en el tema de postulaciones era equivocada y no escucharon, dijimos que no se trataba de un derecho del candidato el contender por otros distritos, sino que se trataba de un derecho del ciudadano de evaluar a quienes les ha tocado que los representen o los gobiernen”, fustigó.

Puntualizó que al ser candidaturas del Acción Nacional compartidas al PRD, respetarán la decisión de a quienes postulen o que movimientos realicen para la reposición del ordenamiento del tribunal.

Al final hizo un llamado al Congreso del Estado de Aguascalientes para que se pongan las pilas y evitar que le sigan enmendando la plana y más a unos días de la elección del 6 de junio ya que lo único que se logra es evidenciarlos por su falta de capacidad.