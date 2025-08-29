Negativo caso de menor con sarampión en Aguascalientes 

Reacción

Aguascalientes, Ags.-En la primera etapa de resultados el caso de menor de año y medio con presunto sarampión resultó negativo, aunque no se puede descartar de manera definitiva y se continuará realizando un rastreo.

Rubén Galaviz Tristán, titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), dijo en entrevista colectiva que los resultados finales se tendrán en mes y medio.

El cerco sanitario que se implementó va a continuar hasta el 14 de septiembre, según lo marca la norma y los protocolos, detalló el galeno.

-¿Por lo pronto focos de alerta?

-Por lo pronto estamos más tranquilos, creo que el hecho de venir un paciente con un exantema que no era muy ajustado al cuadro clínico nos hizo activar los protocolos, sin embargo, el exantema solo le duró tres días, pero como venía de Chihuahua obligó a hacer un estudio acucioso.

Al final no descartó que pudieran presentarse casos por la movilidad que se tiene, llamando a estar alertas.