Necesitas ayuda de jardinería, 5 aplicaciones telefónicas que te sorprenderán

Redacción

EEUU.- Estás en tu jardín y notas una hermosa flor nueva para ti que ha brotado en algún lugar inesperado: ¿arrancarla o dejarla?

O tal vez una plaga de jardín desconocida ha devastado sus plantas de tomate.

O experimentó el descubrimiento desalentador de una costra gris-blanca en el suelo en su bandeja de inicio de semillas.

¿Dónde busca ayuda cuando está en movimiento? La tecnología, por supuesto.

La última generación de aplicaciones de jardinería y funciones para teléfonos celulares puede sorprenderlo con sus consejos expertos sobre planificación y plantación de jardines, resolución de problemas de plagas y enfermedades, identificación instantánea de plantas e insectos, e incluso inteligencia artificial integrada y realidad aumentada.

Las aplicaciones gratuitas y confiables como las que se muestran a continuación pondrán una abundante cosecha de información valiosa al alcance de su mano (verde).

Buscar por iNaturalist

Creada por una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society, esta aplicación de reconocimiento de imágenes de fuentes múltiples es lo más sencilla posible. Tome una foto de una planta, insecto, animal o hongo, o simplemente apunte su cámara hacia él, y obtenga su clasificación taxonómica (del reino a la especie), nombre común, estacionalidad, un recuento de cuántas observaciones se han registrado. en la aplicación y una breve descripción, normalmente extraída de Wikipedia.

Los resultados se basan en imágenes visualmente similares proporcionadas por usuarios de todo el mundo y, si la aplicación no puede identificar su foto, solicita identificaciones de otros usuarios.

También puede encontrar listas de plantas, insectos y animales en su área, agregar sus observaciones y conectarse con expertos.

Y si te apetece un juego, puedes ganar insignias por observar diferentes tipos de especies y participar en desafíos. Encuéntralo en la App Store de Apple y en Google Play. Gratis.

De la semilla a la cuchara

Desplácese por el menú ilustrado de frutas y verduras y agregue lo que le gustaría plantar a su “Caja de cultivo” virtual. Luego obtenga las fechas de inicio de semillas, trasplante y cosecha para esas plantas, personalizadas para su ubicación según lo evaluado a través de GPS.

La versión gratuita de la aplicación también brinda información sobre la tolerancia a las heladas de cada cultivo y los requisitos de sol, agua y fertilizantes, además de instrucciones para guardar semillas, consejos para plantar en compañía, plagas comunes (incluidas sugerencias de tratamientos orgánicos), recetas y enlaces a consejos en video.

Cada pantalla de perfil de planta también incluye enlaces a productos recomendados vendidos por Park Seed, propietario de la aplicación. La actualización premium ($ 4.99 / mes o $ 46.99 / año) brinda respuestas en tiempo real a sus preguntas desde un “Growbot” de IA, un calendario de plantación personalizado y más. Encuéntralo en Apple App Store, en Google Play y en app.seedtospoon.net . Gratis, con una actualización premium paga opcional.

Imagínate esto

Tome una foto y la aplicación identificará su planta y proporcionará una gran cantidad de información al respecto. Verá instantáneamente su evaluación de salud, clasificación científica, distribución mundial, usos comunes, tiempo de cosecha (si corresponde), métodos de propagación y requisitos de luz solar, suelo, agua y fertilizantes. También obtendrá respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la planta y podrá compartir sin problemas su foto y descripción de la planta con amigos a través de mensajes de texto.

Después de agotar una asignación inicial de identificaciones gratuitas, se le pedirá que vea anuncios o comparta la aplicación para ganar más, a menos que actualice a la versión premium ($29.99/año). ¿Preocupado por una planta enferma? Tome una foto y la versión gratuita le dirá lo que está mal. Necesitarás premium para ver los tratamientos recomendados. La actualización también proporciona guías completas de cuidado de plantas, acceso 24/7 a un equipo de botánicos e identificaciones de plantas ilimitadas. Encuéntralo en la App Store de Apple y en Google Play. Gratis, con una actualización premium paga opcional.

Lente de Google

Esta herramienta utiliza tecnología de reconocimiento de imágenes para identificar de forma rápida y sin problemas plantas, árboles, arbustos, animales e insectos sobre la marcha. También muestra los resultados de búsqueda de Google sobre el tema.

Acceda directamente desde la aplicación de Google o a través de la barra de búsqueda de Google en su navegador móvil en dispositivos Android y Apple. Luego toque el ícono de la cámara a la derecha del campo de búsqueda, tome una foto con la cámara de su teléfono o seleccione una imagen de su biblioteca de fotos. La lente también se puede usar para identificar otros objetos, lugares e incluso productos para comparar compras en línea. Gratis.

Búsqueda visual de Apple

Esta función impulsada por IA para iPhone y iPad identificará plantas, flores, malas hierbas, insectos, pájaros y otros animales representados en cualquier foto. Con un dispositivo Apple que ejecuta iOS16 o iPadOS16, puede acceder a la función tocando una imagen en su biblioteca de Fotos, luego tocando el botón “información” debajo de ella (la letra “i” en un círculo con estrellas encima).

La herramienta también funciona directamente desde las aplicaciones Correo, Mensajes y Notas (toque ligeramente una imagen para expandirla, luego toque la “i” destacada) y en el navegador Safari (toque y mantenga presionada cualquier foto). La aplicación mostrará detalles sobre la imagen, incluida la opción “Buscar” junto con una hoja, una huella o un ícono de error, según lo que haya detectado la herramienta (otras categorías incluyen arte, puntos de referencia y libros).

Toque el ícono para obtener detalles de Siri Knowledge sobre el tema e imágenes similares que se encuentran en línea (si no hay una estrella sobre el botón de información, Visual Look Up no está disponible para esa foto). Gratis.

*Información de The Associated Press.