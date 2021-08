Necesario inculcar valores desde la familia para no caer en vicios

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imperativo forjar la educación desde el seno familiar para que las nuevas generaciones caigan en vicios de los cuales no puedan salir, aseveró Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis local.

“El punto es la educación en las familias, el acompañamiento a los hijos, que se debe tener para forjar con los valores cívico, humanos comunitarios, y el sobretodo el respeto a la vida humana y en general respeto a la vida”, apuntó.

Pedroza González refirió que se siguen dando situaciones de tragedia que involucran a familias de la entidad, por lo cual hizo hincapié en torno a evitar que se generen vicios desde la infancia como el promover el consumo de bebidas embriagantes que es normal en algunos hogares.

“Lo que pasa se va preparando el terreno. O sea, si desde chico empiezo con drogas, con el alcohol o con otras situaciones, a la larga no voy a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero de lo falso y me voy metiendo en mundo que, a la larga, me va a aprisionar”, consideró el presbítero.