Necesario evitar a futuro que una diputación local vuelva a quedar acéfala: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imperativo hacer las adecuaciones legales para que a futuro no vuelva a repetirse que una diputación local quede vacía, enfatizó el legislador del PAN, Salvador Pérez Sánchez, en relación al caso del segundo distrito en el Congreso de Aguascalientes, que se encuentra acéfalo desde hace casi dos meses.

“Vamos a presentar una iniciativa para hacer las reformas correspondientes, a fin de que no vuelva a quedar vacío un espacio y en este caso lo ocupe otra persona. La gente se pregunta por quién dio su voto, si al final vota por alguien que no existe. Eso lo vamos a reformar, para que no vuelva a ocurrir”, subrayó el blanquiazul.

La diputación por el segundo distrito era representada por el legislador de Morena, José Manuel González Mota, quien a inicios de marzo pidió licencia a fin de contender por la alcaldía de Asientos. La suplencia correspondía a Ricardo Leos, quien rechazó asumir el cargo para mantenerse como funcionario federal.

Por lo pronto, Pérez Sánchez confirmó que tomará la presidencia de la comisión de Desarrollo Agropecuario en el Congreso de Aguascalientes, que venía encabezando González Mota. “Obviamente yo tomo la presidencia de esa comisión, he venido fungiendo como secretario de la comisión y así lo marcan muy claro las normas”, agregó.

– ¿Afecta el trabajo legislativo?

– No afecta, pero sí debería estar trabajando el representante del distrito.

La actual Legislatura de Aguascalientes, que cuenta con 27 curules, finalizará su periodo constitucional a mediados de septiembre próximo.