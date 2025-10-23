Necesaria nueva puerta de seguridad en límites con Zacatecas, pide Gallegos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesaria una nueva puerta de seguridad para vigilancia en el norte del estado que colinda con poblaciones de Zacatecas, demandó Heriberto Gallegos Serna, diputado local por el PRD, que solicitó el proyecto de manera concreta para la carretera 71, sobre la comunidad de San Jacinto del municipio de Rincón de Romos; luego de argumentar la situación de inseguridad en la zona.

“Se lo hemos mencionado al secretario de Seguridad (Antonio Martínez), lo hemos dicho a la gobernadora (Teresa Jiménez). Es cierto que está muy protegido la carretera 45, pero hemos visto las situaciones recientes en municipios de Zacatecas como Luis Moya y una obra de este tipo siempre ayuda”, expuso el legislador.

– ¿La falta de recursos siempre es un impedimento?

– Siempre es un impedimento, pero esperamos antes de que termine la gobernadora (2027) se pueda llevar a cabo. Para el presupuesto del siguiente año, no viene considerado. Pero siempre puede haber adecuaciones en el transcurso del año o reasignaciones.

Gallegos Serna hizo la petición de una nueva puerta de seguridad carretera el pasado jueves 16, durante la comparecencia del secretario Martínez ante el pleno del Congreso, añadiendo que se volverán a reunir en los siguientes días con el funcionario estatal.

“Es un tema complicado para los municipios de Rincón, Pabellón y Tepezalá que nos ayude en la vigilancia, pues hay mucha circulación de autos en la carretera 71”, reiteró el legislador.

Actualmente los límites territoriales de Aguascalientes con Zacatecas y Jalisco cuentan con puertas de vigilancia para acceso carretero.