Necaxa y Mazatlán pagan muy poco

Redacción

México.- La ex futbolista de equipos como Pumas, Pachuca y Cruz Azul, Ana López Yrigoyen, exhibió a los equipos de los Rayos del Necaxa y el Mazatlán FC, por los bajos sueldos de sus jugadores en la Liga MX femenil.

La deportista aceptó que una equidad salarial en el futbol de nuestro país entre hombres y mujeres está muy lejana a la realidad por la diferencia que existe en ingresos en ambos torneos, al destacar que ello no es lo que pide exactamente la iniciativa que se presentó en el Senado de la República respecto a la brecha salarial que existe en deportistas profesionales.

En este sentido apuntó, “es cierto no se genera igual, la Liga no nació al mismo tiempo. No se está hablando qué mañana ganarán exactamente lo mismo, se habla de un salario base digno. No se quieren los millones de Gignac, se quiere que la gente de Mazatlán o Necaxa pueda ganar 50 mil al mes para que a partir de ahí eventualmente se gane más. Estamos partiendo de una base económica super factible. Quizá en algún futuro se genere igual porque al final somos iguales”.

De esta manera la iniciadora de este proyecto, junto a distintas senadoras de varios partidos políticos, aceptó que no esperan un ingreso inmediato como el que percibe el francés André-Pierre Gignac con Tigres, de aproximadamente 6 millones de pesos, si no incrementar lo que actualmente perciben las jugadoras de equipos de menores recursos, en el que apenas ganan entre 6 y 7 mil pesos en promedio.

La deportista, ya alejada de las canchas profesionales desde el año pasado, aceptó la felicidad que le genera lo que hoy está haciendo para acabar con esa discriminación en cuanto a la disparidad de salarios entre varonil y femenil.

De ahí que dijo “estoy feliz por estar haciendo lo que siempre quise hacer que es hacer deporte en un entorno justo. Esto va más allá de mí y la iniciativa no sólo es para el futbol profesional es para los atletas en México, pero si el futbol puede servir para dar visibilidad pues qué mejor”.

Respecto de la misma iniciativa, López Yrigoyen confía al máximo en qué no se perderá en el olvido y que más pronto que tarde habrá noticias sobre una realidad en este tema y apunta “yo quiero pensar que va a caminar. Creo que el mundo en los proyectos femeniles caminan bien. México está atravesando una coyuntura en cuestión electoral. En ese sentido la iniciativa tiene un caldo de cultivo propicio para caminar. Yo no soy política, lo que nos queda es estar al pendiente porque no quiero que no pase nada, se quede en la congeladora y muera”.

*Con información de ESTO.