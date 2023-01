Necaxa vuelve a las andadas, Pachuca le gana 2 a 1

Redacción

Pachuca, Hidalgo.- El Equipo de Aguascalientes visitó la ciudad de Pachuca en donde enfrentó al actual campeón del futbol mexicano. El partido finalizó con victoria para el local por marcador de 2-1.

Los necaxistas comandados por Andrés Lillini saltaron al terreno de juego con Hugo González; Josecarlos Van Rankin, Juan Pablo Segovia, Alexis Peña, Agustín Oliveros; Juan Domínguez, Diego Gómez, Angelo Araos, Brayan Garnica; Facundo Batista y Edgar Méndez.

Por parte de los hidalguenses, el profesor Guillermo Almada mandó de inicio a Oscar Ustari; Kevin Álvarez, Mauricio Isais, José Castillo, Gustavo Cabral; Javier López, Luis Chávez, Jesús Hernández, Roberto de la Rosa; Erick Sánchez y Avilés Hurtado.

El arranque del partido fue muy interesante, ya que ambas escuadras saltaron al terreno de juego con mucha intensidad. Los locales fueron los que se apoderaron en primera instancia de la pelota y con ella marcaron el ritmo de juego a su conveniencia. La defensiva necaxista realizando recorridos muy puntuales, estuvo resolviendo de buena manera los intentos de los hidalguenses y una vez recuperando la pelota realizando reconversiones ofensivas buscando de manera directa a los delanteros y esperando la incorporación de los volantes para en una correcta triangulación hacer daño al rival. La jugada más clara para los visitantes la tuvo Edgar Méndez que luego de que su compañero Facundo Batista recuperara la pelota, quedara solo frente al arquero rival, mismo que logró contener el disparo del atacante español de los Rayos. Los Tuzos recuperaron nuevamente la pelota y con ello las acciones de peligro, que de manera muy constante fueron apareciendo en el arco defendido por Hugo González. A pesar de la gran labor defensiva del Equipo de Aguascalientes, los locales lograrían abrir el marcador al minuto 41’ con la anotación de Javier López. La primera mitad culminó con victoria momentánea para los locales por marcador de 1-0.

Previo al arranque de la segunda parte, los Rayos verían tres modificaciones en su cuadro con el ingreso de Fernando Madrigal, Heriberto Jurado y Joaquín Esquivel al encuentro. En el entretiempo, la llamada de atención por parte del estratega Rayo surtió efecto, puesto que su escuadra inició el complemento con una notable mejoría tanto en el accionar como en la actitud. Los Rayos recargaron su ataque por el costado izquierdo, en donde el canterano Heriberto Jurado estuvo haciendo de las suyas y complicó en más de una ocasión a la defensiva local, con centros peligrosos buscando el remate de sus compañeros. Los minutos trascurrieron y los locales se acomodaron nuevamente en el terreno de juego, motivo por el cual, el profesor Andrés movió nuevamente su cuadro y al 70’, ingresó a Ricardo Monreal y Milton Giménez. Ambas escuadras se neutralizaron en el medio campo, por lo que las llegadas de gol disminuyeron considerablemente, sin embargo, al minuto 77’, los locales encontrarían desde los once pasos la oportunidad de anotar el segundo del partido; Gustavo Cabral fue el encargado de mover las redes. En los minutos finales del encuentro, los dirigidos por Lillini estuvieron muy insistentes al ataque, con la intención de encontrar en una buena jugada colectiva la oportunidad de anotar y fue hasta el tiempo agregado que Facundo Batista lograría desde los once pasos el gol del descuento para los necaxistas. El tiempo no dio para más y el árbitro central sonó su silbato finalizando el encuentro en Pachuca, en donde los locales se quedarían con los tres puntos por marcador de 2-1.